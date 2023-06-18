Знаменитости 18 июня 2023, 20:20 Газманов ответил на обвинения в наживе на патриотических песнях Певец Газманов предложил заплатить Киселеву за написание достойной патриотической песни РИА «Новости»

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Певец Олег Газманов в своих соцсетях ответил на слова бизнесмена и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева, который обвинил артиста в заработке на патриотических песнях. Он заявил, что не считает Киселева музыкантом и предложил ему заплатить, если тот сможет написать достойную патриотическую песню.

Газманов отметил, что такие песни, как «Офицеры» и «Вперед, Россия», за деньги написать невозможно. Эти композиции он создал от души, не думая о заработке.

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Он также отказался считать основателя группы «Земляне» музыкантом, заявив, что тот владеет «Русским радио», где патриотические песни не звучат вовсе. Артист также предложил Киселеву создать такую патриотическую песню, которую полюбит народ.

«Если господин Киселев напишет такую же песню, как у меня, которую уже 35 лет народ поет хором, я ему сам заплачу», — пообещал он.

Владимир Киселев на конференции в рамках ПМЭФ осудил не только Газманова, но и композитора Игоря Матвиенко за то, что те получают деньги за написание патриотических песен. Он также сказал, что «в этот момент Иосиф Кобзон должен перевернуться в гробу».

Ранее стало известно, что Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских за уничтожение танков Leopard. Он заплатит за трофеи от 700 тысяч до миллиона рублей.