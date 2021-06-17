Газманов отреагировал на призыв Серябкиной оставить сцену

Певец Олег Газманов прокомментировал слова экс-солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной о том, что такие артисты как он, Лев Лещенко и Валерий Леонтьев должны уйти со сцены и освободить дорогу молодым исполнителям. Артиста процитировал «Собеседник».

«Кто такая Серябкина? Из группы „Серебро“? Я ее не слушаю», — приводит слова Газманова «Утро.ру».

Он рассказал, что его гастрольный тур расписан на месяцы вперед, а на его выступления продаются билеты, поскольку есть спрос. По словам певца, он не будет выходить на сцену, если увидит на своем концерте пустой зал.

«Молодые, пожалуйста, возьмите моих зрителей и перетяните к себе. Но у них же не получается!» — добавил артист.