Газманов и Агутин и другие звезды устроили онлайн-концерт для дома-интерната

Знаменитые музыканты устроили онлайн-концерт для пожилых людей и людей с инвалидностью из домов-интернатов. Так певцы поздравили их с Днем Победы.

Концерт записали Зара, Олег Газманов, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Митя Фомин, Алена Апина. Мероприятие в интернет-формате продлилось два часа.

Дома-интернаты закрыты для посетителей из-за распространения коронавируса, именно поэтому концерт пришлось перенести в онлайн.

«Чтобы пожилые люди почувствовали именно такой праздник, посвященный им. Не обычный концерт в телевизоре, где артисты исполняют что-то для всех. А что-то личное», — рассказала директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Все артисты выходили на связь прямо из дома. У попечителя «Старость в радость», актрисы Лизы Арзамасовой сложилось впечатление, что все собрались за одним праздничным столом, чтобы исполнить любимые песни.

«Мы очень хотели, чтобы наши ба и де, так мы их ласково между собой называем, знали, что мы рядом», — отметила она.

Запись онлайн-выступлений можно посмотреть на YouTube-канале «Старость в радость».

Телеканал «360» и Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья поддержали благотворительный фонд в проведении праздничного концерта.