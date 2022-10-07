«Я остался в России». Газманов отреагировал на попадание в санкционный список ЕС | 360°

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«Я остался в России». Газманов отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Певец Газманов отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

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Народный артист России, семикратный обладатель премии «Овация» Олег Газманов прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза. Певец подчеркнул, что является патриотом России. Его слова передал Telegram-канал Shot.

«Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий свое мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за все это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции», — поделился исполнитель.

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Он добавил, что оказался в компании с великими артистами, которые, как и он, остались в России. Газманов подчеркнул, что для него это настоящая честь.

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Накануне стало известно о введении Евросоюзом персональных санкций в отношении 30 физических и семи юридических лиц из России. Кроме Газманова, ограничения коснулись и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.

Оба музыканта известны своими патриотическими песнями, в том числе «Офицеры», «Мои ясные дни», «Комбат», «Давай за…», «Солдат», «Там за туманами».

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