Знаменитости 06 августа 2023, 17:13 Гарика Сукачева выписали из клиники ТАСС: музыканта Гарика Сукачева выписали из больницы РИА «Новости»

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Композитора, поэта, музыканта и актера Гарика Сукачева выписали из больницы. Об этом ТАСС рассказал его друг, актер Василий Мищенко.

«Гарика уже выписали, он начал работать», — сказал он.

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О госпитализации Сукачева стало известно в конце июля. В связи с этим артисту пришлось отменить запланированный концерт в Карелии, а купившим билеты поклонникам вернули деньги.

После этого музыкант сам вышел на связь в Instagram* и извинился за отмену концерта. Сукачев иронично отнесся к слухам в СМИ о якобы его алкоголизме, назвав их «прекрасными новостями».

Гарик Сукачев известен по работе в группах «Постскриптум» и «Закат Солнца Вручную». Он собрал свой коллектив «Неприкасаемые», который распался в 2013 году.

Также в карьере музыканта есть немало режиссерских и актерских работ. В частности, он снял по своим сценариям картины «Дом Солнца» и «Праздник».