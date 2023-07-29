Знаменитости 29 июля 2023, 11:54 Гарика Сукачева госпитализировали Певца Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья РИА «Новости»

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Певца Гарика Сукачева вынужденно госпитализировали. Информация об этом появилась в его аккаунте в Instagram*. Из-за этого пришлось изменить формат одного из намеченных концертов. При этом зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией концерт в Рускеала на „Хуторе Елки“ пройдет в неожиданном формате „Народное караоке“», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что оркестр и техническая группа на месте, все готовы играть и сделать все возможное для того, чтобы люди хорошо провели вечер. В плане — совместное пение хитов «Дорожная», «А я милого узнаю по походке», «Бабушка» и других. Вход будет свободным, так что прийти смогут и те, кто не приобретал билетов.

Зрителей предупредили, что возврат с некоторых платформ может затянуться, возможно удержание комиссии.

Какие именно проблемы со здоровьем возникли у Сукачева, не разъясняется. По данным Telegram-канала «112», речь идет о переутомлении артиста.

* Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, которую признали в России экстремистской и запретили.