Гарик Сукачев выпустил мини-альбом «Помнишь»

Музыкант Гарик Сукачев выпустил новый лирический мини-альбом под названием «Помнишь». Об этом написало ИА НСН со ссылкой на Instagram артиста.

Альбом состоит из пяти песен. В текстах Сукачев философствует и пускается в размышления о прошлом. Заглавная композиция «Помнишь», по словам музыканта, записана в жанре «классический блюз» с гитарными партиями Дмитрия Варшавчика. Кроме того, релиз включает в себя еще четыре песни: «Пой ветер», «Тишина», «Разговор на остановке трамвая» и «Ай, былбылым».

Альбом доступен на прослушивания и скачивания на многих цифровых площадках.

Ранее музыкант Noize MC выпустил клип на песню «Сопротивление воздуха». Эта песня войдет в новый альбом рэпера «Выход в город», релиз которого запланирован на 17 декабря. В клип вошли видео из личного архива музыканта, а сама песня станет саундтреком к новому сериалу о начинающем рэпера «Солдаут», премьера которого состоялась 9 декабря.