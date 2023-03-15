Знаменитости 15 марта 2023, 12:21 Гарик Мартиросян объяснил уход из Comedy Club тем, что вырос из этого шоу Шоумен Гарик Мартиросян заявил, что вырос из Comedy Club и ушел оттуда РИА «Новости»

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Ведущий Гарик Мартиросян рассказал, что прекратил работу в Comedy Club на телеканале ТНТ, потому что вырос из этой программы. Она должна давать дорогу в жизнь молодым юмористам. Об этом шоумен заявил в интервью журналу «7 Дней».

По его словам, в решении уйти из проекта нет никаких секретных историй или подковерных интриг.

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«Просто в какой-то момент я понял, что… вырос. А площадка Comedy Club, по-моему, место для молодежного, задорного юмора. Не то чтобы я немолодой уже, просто именно для Comedy Club немолодой. И я ушел», — рассказал он.

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Мартиросян добавил, что после ухода из программы занялся другими проектами, на которые раньше просто не хватало времени. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса на несколько лет пропадал из медийного поля, но все это время не сидел сложа руки и обдумывал идеи. Ведущий пояснил, что не всегда теперь появляется в кадре.