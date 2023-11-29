Знаменитости 29 ноября 2023, 17:31 Гарик Харламов заявил, что пока не готов узаконить отношения с возлюбленной

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Ведущий и комик Гарик Харламов посетил премьеру фильма «Теща», где он исполнил одну из главных ролей. В ходе мероприятия актер ответил на вопрос о желании вновь жениться. Об этом сообщил Telegram-канал Super.

«Я о новом браке пока не думал даже, честно говоря. Тем более там теща еще, нет», — высказалась знаменитость.

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Артист уже дважды официально регистрировал отношения. Его второй супругой стала актриса Кристина Асмус. Сейчас у Харламова роман с коллегой Екатериной Ковальчук, добавил сайт «Дни.ру».