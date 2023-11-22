Знаменитости 22 ноября 2023, 14:07 Гарик Харламов рассказал, что его общение с тещами всегда складывалось тепло и весело

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Юморист, шоумен и телеведущий Гарик Харламов предстанет перед зрителями в новом комедийном проекте «Теща», где его партнершей выступила Лариса Гузеева. Журналисты kp.ru решили узнать у артиста, как на самом деле складывались его отношения с реальными тещами, которых было две.

С 2010 по 2013 годы Харламов состоял в браке с экс-менеджером одного из столичных ночных клубов Юлией Лещенко. А в 2013 году женился на звезде сериала «Интерны» Кристине Асмус. В 2020 году пара развелась.

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«Ни разу у меня не было никаких скандалов в этом плане, ничего даже близко такого! Тещи приезжали по праздникам — на Новый год, 8 марта, день рождения жены, день рождения мой, день рождения дочки и так далее. Все было тепло, весело», — сказал шоумен.

При этом он добавил, что споры и мелкие конфликты в любом случае будут возникать, если жить с человеком бок о бок.