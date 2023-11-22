22 ноября 2023, 14:08
Гарик Харламов признался, что хотел бы озвучить злодея в мультфильме
Шоумен и телеведущий Гарик Харламов в разговоре с журналистами kp.ru признался, что хотел когда-нибудь озвучить злодея в мультфильме. Также у него есть мечта получить драматическую роль.
«К ним надо медленно, аккуратно, осторожно прийти. Сначала сделать что-нибудь переходное. Приучить зрителя, что Гарик Харламов — это не обязательно чистая комедия», — сказал он.
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Харламов отметил, что прежде всего зрители должны быть готовыми увидеть его, например, в роли Отелло или короля Лира.
В следующий четверг, 30 ноября, в прокат выйдет комедия «Теща», где партнершей шоумена стала Лариса Гузеева.
Гарик Харламов
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