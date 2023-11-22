Знаменитости 22 ноября 2023, 14:08 Гарик Харламов признался, что хотел бы озвучить злодея в мультфильме

Читать 360tv в

Шоумен и телеведущий Гарик Харламов в разговоре с журналистами kp.ru признался, что хотел когда-нибудь озвучить злодея в мультфильме. Также у него есть мечта получить драматическую роль.

«К ним надо медленно, аккуратно, осторожно прийти. Сначала сделать что-нибудь переходное. Приучить зрителя, что Гарик Харламов — это не обязательно чистая комедия», — сказал он.

Реклама

Харламов отметил, что прежде всего зрители должны быть готовыми увидеть его, например, в роли Отелло или короля Лира.

В следующий четверг, 30 ноября, в прокат выйдет комедия «Теща», где партнершей шоумена стала Лариса Гузеева.