Гарик Харламов пошутил над отцовскими навыками Джигана после его тренировки с годовалым сыном

Комик и телеведущий Гарик Харламов уже не раз иронизировал над представителями шоу-бизнеса и жизненными ситуациями в своем Instagram. Под «разнос» попадали и Ольга Бузова, и Лариса Гузеева, и Анастасия Волочкова. На днях сатира Харламова коснулась рэпера Джигана. Комик присудил ему номинацию «Отец года» за тренировку с годовалым сыном. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

На видеоролике, над которым пошутил Харламов, Джиган проводил тренировку по боксу с годовалым сыном. Музыкант ударил по груше, а та по инерции отлетела в малыша. В итоге сын упал и начал плакать. Джигана эта ситуация позабавила, он посмеялся, но после все же пошел помогать наследнику.

Харламов добавил к видеоролику песню «Папа может», а после прикрепил постер к фильму «Батя» (2020 год). Вместо лица главного героя фильма юморист прифотошопил лицо Джигана.

«Папа может! Номинация „Отец года“ уходит Джигану!» — подписал Харламов в своем посте.

Реакция аудитории на такую шутку оказалась неоднозначной. Кто-то поддержал шоумена. Некоторые пользователи написали, что ситуация с ребенком не смешная, а грустная, и стоит узнать о самочувствии малыша.