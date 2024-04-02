Знаменитости 02 апреля 2024, 18:33 Гарик Харламов сыграет в новом «Простоквашино» Комик Гарик Харламов появится в новом мульсериале «Простоквашино» РИА «Новости»

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Шоумен Гарик Харламов появится в выпуске нового анимационного сериала «Простоквашино». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.

«Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов — его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни», — сказала Слащева.

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По ее словам, нарисованный художниками «Союзмультфильма» Харламов окажется в центре сюжета одного из новых эпизодов мультсериала, получившего название «Таинственный Бульдог». В этой истории Шарик познакомится в интернете с таинственным «Бульдогом» и отправится на встречу с ним в компании Кота Матроскина. Результат этой необычной встречи зрители смогут увидеть этой осенью в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее Харламов назвал своих основных конкурентов-юмористов. Он озвучил имена коллег, которых видит возможными кандидатами на звание «лучшего комика страны».