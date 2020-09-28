Гарик Харламов отреагировал на слухи о его романе с Яной Кошкиной

В Сети появились слухи о его романе с Яной Кошкиной, известной ведущей и актрисой. По словам Харламова, он знаком с Кошкиной, но пересекался с ней всего несколько раз в жизни.

«Каждый день в Сети всплывают какие-то „новости“ про мою любовницу, еще про что-то — это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко», — приводит слова Харламова сайт «Дни.ру».

Юморист отметил, что мы живем во время «информационного фастфуда». Харламов подчеркнул, что реагировать на это бессмысленно, поэтому он относится ко всему спокойно.

Также Харламов высказался о расставании с Асмус. Он отметил, что они остались друзьями с Кристиной. По его словам, они сразу обговорили все нюансы и решили, что разойдутся без лишней шумихи.