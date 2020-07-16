О разводе знаменитая пара объявила в конце июня. Оба супруга заявили, что в расставании не виноваты ни ситуация с фильмом «Текст», ни самоизоляции, ни какие-то третьи люди. О разводе Харламов и Асмус думали уже год, но решились только недавно. Многие из предположили, что это розыгрыш. Пара провела вместе восемь лет.

Позже вокруг развода знаменитостей собралось много слухов, однако сами супруги не раскрывали подробности расставания, но и не отмалчивались. Асмус заявила, что инициатором развода была она. Супруга также рассказала, что пост о расставании это не розыгрыш — пара действительно готовится разводиться.

Несмотря на то, что Харламов просил своих знакомых не комментировать развод с Асмус, некоторые все же поделились подробностями. Стало известно, что супруги договорились о разделе имущества. При этом сейчас Асмус с дочерью живут в доме, а Харламов остается в столичной квартире.