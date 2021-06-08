Гангстеры пытались ограбить съемочную группу «Орла и решки»

Ведущий шоу «Орел и решка» Кирилл Макашов вместе со съемочной группой чуть не стали жертвой грабителей. Об этом сообщило РИА ФАН.

Они расспрашивали прохожих, где можно переночевать, и этим привлекли внимание гангстеров. Те сказали, что отведут их в место для ночлега, но быстро стало ясно, что их цель иная.

«Они повели нас, обещая идти минут десять. После — еще пятнадцать минут. Прошли еще, и снова обещали, что вот-вот дойдем», — рассказал Макашов.

Незнакомцы отстали от них только, когда те сказали, что у них нет наличных.