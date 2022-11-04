Галустян рассказал, почему забрал дочь из элитной гимназии | 360°

Знаменитости 04 ноября 2022, 12:18 Галустян рассказал, почему забрал дочь из элитной гимназии Шоумен Галустян забрал дочь из элитной гимназии, так как та не справлялась с учебой РИА "Новости"

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Шоумен Михаил Галустян рассказал, что они с супругой приняли решение перевести старшую дочь Эстеллу из элитной гимназии потому что там ей был слишком сложно. Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

По данным, ИА Nation News, обе дочери знаменитости учились в Примаковской гимназии. Там огромные нагрузки, с которыми творческая Эстелла не справлялась, пояснил Галустян. В итоге девочка выгорела и совсем потеряла интерес к учебе.

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«Мы с женой поняли, что воруем у ребенка детство. Мы перевели Эстеллу в школу „Лидеры“, где ее все полюбили, и она сама там просто расцвела», — рассказал шоумен.

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Эстелла увлеклась актерским мастерством, поделился Галустян. А вот младшая дочь Элина, которая осталась в Примаковской гимназии, не успевает посещать никакие дополнительные занятия из-за учебы, заключил шоумен.