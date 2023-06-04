Знаменитости 04 июня 2023, 23:59 Галкин заставлял зрителей убирать телефоны на концерте в Анталье Максим Галкин не разрешил зрителям снимать его выступление в Анталье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Юморист Максим Галкин* попросил зрителей не снимать на камеру его выступление в Анталье. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале SHOT.

По словам артиста, у администрации зала есть жесткие правила — это запрет на съемку. Во время концерта знаменитость неоднократно замечал телефоны в руках у зрителей. Когда это происходило, Галкин* просил убрать камеру.

Реклама

«У зала есть жесткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там [были наложены] штрафные санкции на наших организаторов», — заявил комик на кадрах, которые размещены в посте.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил исковое заявление юмориста к Минюсту РФ с требованием убрать его из списка иностранных агентов. Адвокат артиста заявила, что ее подопечный не ведет политическую деятельность, а концерты за рубежом нельзя рассматривать как поддержку иностранных источников. Однако представитель министерства отметил, что данные полиции и Роскомнадзора доказывают нахождение знаменитости под западным влиянием.

*Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.