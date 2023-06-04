04 июня 2023, 23:59
Галкин заставлял зрителей убирать телефоны на концерте в Анталье
Максим Галкин не разрешил зрителям снимать его выступление в Анталье
Юморист Максим Галкин* попросил зрителей не снимать на камеру его выступление в Анталье. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале SHOT.
По словам артиста, у администрации зала есть жесткие правила — это запрет на съемку. Во время концерта знаменитость неоднократно замечал телефоны в руках у зрителей. Когда это происходило, Галкин* просил убрать камеру.
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«У зала есть жесткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там [были наложены] штрафные санкции на наших организаторов», — заявил комик на кадрах, которые размещены в посте.
Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил исковое заявление юмориста к Минюсту РФ с требованием убрать его из списка иностранных агентов. Адвокат артиста заявила, что ее подопечный не ведет политическую деятельность, а концерты за рубежом нельзя рассматривать как поддержку иностранных источников. Однако представитель министерства отметил, что данные полиции и Роскомнадзора доказывают нахождение знаменитости под западным влиянием.
*Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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