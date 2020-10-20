Галкин вспомнил, как почти 20 лет назад Киркоров представил его Пугачевой

Шоумен рассказал, что испытывал тщеславие, когда в первый раз встретился с народной артисткой. При близком общении его отношение к Пугачевой изменилось. Спустя некоторое время Галкин и Примадонна начали встречаться, информирует сайт «Дни.ру».

На днях Максим опубликовал в Instagram-Stories свое аккаунта фото, сделанное во время одной из их совместных прогулок. На снимке певица предстала в белом свободном костюме и кроссовках. Юморист одет в джинсы и светлую рубашку.

«18 лет назад», — подписал фотографию комик.

Спустя долгий период отношений пары некоторые до сих пор не относятся всерьез к этому союзу. Под последним общим фото Пугачевой и Галкина появилось большое число комментариев. Среди них оказались и негативные сообщения: «Их брак до сих пор у меня вызывает скепсис», «Киркоров передал эстафету тому, кто помоложе».