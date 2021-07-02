Максим Галкин может вслед за Ольгой Бузовой выступить на сцене МХАТа. Телеведущий примет участие в спектакле «Хлорофилия», премьера которого запланирована на осень. Об этом со ссылкой на источник написала «Газета.ru».

Собеседник издания заявил, что Бузова — это только первая ласточка из звездных дебютов в МХАТе.

«Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе под названием „Хлорофилия“» — сказал источник.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков анонсировал спектакль «Хлорофилия» по произведению Андрея Рубанова еще в мае. Одновременно с этим он обещал и июньскую премьеру — спектакль «Чудесный грузин», в котором, как впоследствии стало известно, на одну из ролей пригласили певицу Ольгу Бузову.

Ранее RТ сообщил о письме, якобы написанном президентом МХАТа Татьяной Дорониной, в котором она попросила российского лидера Владимира Путина уволить Боякова с поста худрука. Но в Кремле заявили, что не получали никаких писем, написало Ura.ru. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при этом сказал, что они в курсе сообщений СМИ, передало РИА ФАН.