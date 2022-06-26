Галкин в Израиле рассказал пикантную историю про Михалкова и Литвинову

Шоумен Максим Галкин на концерте в Израиле рассказал, как подвергся харассменту со стороны одной из участниц группы Serebro. По словам артиста, после крайне неожиданного знака внимания от девушки он почувствовал себя так, словно лишился девственности во второй раз.

«Школьницы-развратницы, у них такой имидж был, и я их объявил и ухожу за кулисы, а они бегут на сцену, навстречу мне бегут: „Здравствуйте, Максим Галкин, здравствуйте“. И одна из них, уже пройдя мимо меня, схватила меня, так сказать за пятую точку, за филейную часть. Я как девственность потерял второй раз», — рассказал Галкин, продемонстрировав рукой, как именно это было.

По его словам, для него такое было большой неожиданностью, потому что если его хватает таким образом супруга, то она делает это «с лица». Юморист заверил, что все так и было, потому что такую историю невозможно придумать.

После этого, как уточнил Галкин, он уже в гримерке поделился своими впечатлениями с Ренатой Литвиновой. И она в ответ, по словам шоумена, сказала, что некоторые мужчины якобы даже просят о таком. Тогда комик поинтересовался, кто же, например, так поступает. На что Литвинова, по утверждению юмориста, сказала: «Например Михалков».

«И вы не поверите, но через две недели я иду по „Мосфильму“ и навстречу мне Михалков», — продолжил рассказал Галкин.

После приветствия, по его словам, режиссер похлопал его по плечу и заметил, что он подкачался, а потом предложил пощупать его мышцы на руке.

Герои истории юмориста на этот номер пока никак не отреагировали.