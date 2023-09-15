Знаменитости 15 сентября 2023, 10:45 Галкин стремительно беднеет. Его корпоративы упали в цене почти в два раза Mash: корпоративы Максима Галкина за год упали в цене почти в два раза РИА «Новости»

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Корпоративы признанного иноагентом юмориста Максима Галкина* за год подешевели почти в два раза, обратил внимание Mash. По данным Telegram-канала, сейчас гонорар артиста составляет порядка 78 тысяч евро с возможностью торга, а прошлым летом речь шла о сумме более 120 тысяч евро.

По информации Mash, концерт в Таллине, который должен был пройти 15 сентября, организаторы отменили. Все дело в том, что площадки уже начали уставать от провокаций, дорогих билетов и других факторов.

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До отмены концерта в Таллине гастролям Галкина в Казахстан тоже дали красный свет. Причем решение о том, позволять ли артисту выступление, принимали на государственном уровне, отметил Telegram-канал.

С частными выступлениями ситуация для иноагента тоже сложилась весьма безрадостная. В его графике есть большое количество свободных дат, а менеджер готов торговаться по телефону о цене за концерт.

Летом 2022 года его стоимость составляла 120 тысяч евро. Но сейчас это уже никого не устраивает. Осенью минувшего года цена упала до 100 тысяч евро. Сейчас она составляет уже 75 тысяч, уточнил Mash.

Падение цен никак не повлияло на райдер Галкина*. Он по-прежнему включает рестораны, полные списки гостей, охрану, VIP-билеты. Но темы выступления теперь можно согласовывать.

*Максим Галкин — признан иноагентом в России.