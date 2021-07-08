Галкин сделал трогательное фото Орбакайте за завтраком

Кристина Орбакайте, в настоящий момент принимающая участие в съемках нового фильма «Любовь-морковь», приехала навестить Аллу Пугачеву и Максима Галкина в их замок. За завтраком ее отчим сфотографировал артистку. Об этом рассказало радио «Комсомольская правда».

Новое фото Орбакайте выложила в свой аккаунт в Istagram и подписала: «Портрет с персиком». Автор — Максим Галкин. Всем прекрасного летнего настроения!» Подписчики звезды не оставили без внимания трогательный снимок. «Красоточка!», «Огонь», «Богиня». «Классная работа», «Как хорошо М.Галкин рисует. Очень хороший кадр, летний и жизнелюбивый!» — написали фанаты.