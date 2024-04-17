Знаменитости 17 апреля 2024, 18:12 Галкин сбежал на Кипр после обострения конфликта на Ближнем Востоке Mash: шоумена Галкина заметили в кипрском Лимасоле после обстрела Израиля Ираном РИА «Новости»

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Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Максим Галкин* уехал из Израиля на Кипр. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, юмориста вчера ровно в три часа дня заметили в Лимасоле. Его увидели фанаты всего в нескольких минутах езды от пентхауса, приобретенного им и певицей Аллой Пугачевой в 2017 году за 10 миллионов евро. Известный шоумен направлялся в Pyxida, один из престижных ресторанов города, специализирующийся на блюдах морской кухни.

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По свидетельствам очевидцев, Галкин* выглядел спешащим и напряженным. Он старался оставаться незамеченным и избегал чрезмерного внимания.

Пользователи Сети раскритиковали его за похвалу ПВО Израиля. Они упрекнули артиста в двуличности и обвинили в оправдании Израиля за убийство детей в секторе Газа, а также назвали «злобным карликом».

* Признан иностранным агентом на территории России.