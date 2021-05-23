Галкин рассказал, что получал любовные письма из тюрьмы

Юморист Максим Галкин рассказал, что в начале карьеры получал множество писем с зоны. Историей он поделился в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Во времена до появления соцсетей одно издание напечатало адреса звезд российского шоу-бизнеса и предложило читателям писать им письма с любыми интересующими вопросами. В публикации почтовые адреса шли в алфавитном порядке. Однако газета разместила список очень мелким шрифтом, поэтому соотечественники путали адреса и отправляли письма не той знаменитости.

Имя и адрес Галкина напечатали рядом с певицей Натальей Ветлицкой.

«Самое смешное в том, что список был мелким, фамилии шли подряд, и ко мне попадали письма, адресованные тем, кто был чуть выше меня по алфавиту или чуть ниже. Так, прямо надо мной располагалась фамилия Натальи Ветлицкой — с адресом, соответственно. И я постоянно получал письма… с зоны, которые писали заключенные, сраженные красотой Ветлицкой», — рассказал пародист.

Почтовый ящик Галкина ломился от писем.

Этой историей он поделился в рамках темы о том, как звезды относятся к своим поклонникам. Актер Антон Батырев рассказал, что фанаты даже угрожали ему и хотели облить кислотой. А артист Антон Хабаров признался, что поклонницы не заваливают его письмами с признаниями в любви. «Может, адреса не знают?» — в ответ поинтересовался Галкин.