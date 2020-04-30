    30 апреля 2020, 14:35

    Галкин поздравил Киркорова и рассказал о его средстве от вирусов

    Ольга Ситникова

    Российский пародист Максим Галкин пояснил, как певец Филипп Киркоров защищает здоровье. Об этом сообщил «Царьград».

    На день рождения Киркорова Галкин опубликовал в Instagram забавный видеоролик. На записи артист рассказывает, как сохранить свое здоровье и хорошее самочувствие. По словам певца, он всегда носит с собой морскую воду.

    «Ты летишь в бизнесе, а в экономе чихнули, что делать?» — поинтересовался Киркоров в видео. Артист сам ответил на свой вопрос и показал пузырек с морской водой.

    «Всегда у вас должна быть эта бутылочка», — заметил он.

    В подписи к публикации Галкин поздравил Киркорова с праздником.

    «Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии! С днем рождения, Филипп!» — подчеркнул пародист.

    Именинник в комментариях поблагодарил Галкина.

    «Спасибо, дорогие мои! Люблю! Всегда готов! Во всеоружии! Скорая помощь по имени Филипп», — написал Киркоров.