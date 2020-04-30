Галкин поздравил Киркорова и рассказал о его средстве от вирусов

На день рождения Киркорова Галкин опубликовал в Instagram забавный видеоролик. На записи артист рассказывает, как сохранить свое здоровье и хорошее самочувствие. По словам певца, он всегда носит с собой морскую воду.

«Ты летишь в бизнесе, а в экономе чихнули, что делать?» — поинтересовался Киркоров в видео. Артист сам ответил на свой вопрос и показал пузырек с морской водой.

«Всегда у вас должна быть эта бутылочка», — заметил он.

В подписи к публикации Галкин поздравил Киркорова с праздником.

«Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии! С днем рождения, Филипп!» — подчеркнул пародист.

Именинник в комментариях поблагодарил Галкина.

«Спасибо, дорогие мои! Люблю! Всегда готов! Во всеоружии! Скорая помощь по имени Филипп», — написал Киркоров.