Галкин поздравил Киркорова и рассказал о его средстве от вирусов
На день рождения Киркорова Галкин опубликовал в Instagram забавный видеоролик. На записи артист рассказывает, как сохранить свое здоровье и хорошее самочувствие. По словам певца, он всегда носит с собой морскую воду.
«Ты летишь в бизнесе, а в экономе чихнули, что делать?» — поинтересовался Киркоров в видео. Артист сам ответил на свой вопрос и показал пузырек с морской водой.
«Всегда у вас должна быть эта бутылочка», — заметил он.
В подписи к публикации Галкин поздравил Киркорова с праздником.
«Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии! С днем рождения, Филипп!» — подчеркнул пародист.
Именинник в комментариях поблагодарил Галкина.
«Спасибо, дорогие мои! Люблю! Всегда готов! Во всеоружии! Скорая помощь по имени Филипп», — написал Киркоров.