Галкин опроверг слухи об иске за неуплату взносов в ПФР

В СМИ появилась информация, что Пенсионный фонд РФ подал иск против комика Максима Галкина за неуплату взносов на четыре тысячи рублей. В своем Instаgrаm артист заявил, что это все неправда.

Галкин отметил, что, распространяя слухи, ни одно издание не смутило, что ПФР с 2018 года не занимается администрированием страховых взносов.

«Это написал какой-то Telegram-канал, все тут же это перепечатали. А я не в курсе: ни суда, ни доплат, ничего не знаю. Позвонил в Пенсионный фонд России, они тоже ничего не знают», — рассказал он.

Комику высказал претензию его знакомый пенсионного возраста, который услышал эту информацию по радио. Галкин заявил, что после такого должен бегать с бумажками по изданиям и доказывать, что он ничего не нарушал и все вовремя оплачивал. У артиста возникло желание засудить СМИ за это, но он передумал, так как не захотел тратить на это свое время.

Накануне на сайте Арбитражного суда появился судебный приказ, где говорится, что главное управление Пенсионного фонда России подало в суд на юмориста и телеведущего Максима Галкина. Из документа следует, что суд удовлетворил иск, а также взыскал с Галкина государственную пошлину — еще тысячу рублей, которая пойдет в доход федерального бюджета. Артист оформлен там как ИП.