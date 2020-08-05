Галкин обогнал Урганта в рейтинге доверия россиян

На первом месте оказался Андрей Малахов. На третьем — журналист Александр Гордон. После Урганта, на пятом месте, расположился Владимир Познер. Шестое и седьмое места заняли Владимир Соловьев и Павел Воля. Медиаменеджер Андрей Норкин оказался на восьмой строчке. После него — ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Десятку замкнул ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович.