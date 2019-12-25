Галкин объяснил свое резонансное высказывание о цензуре

Галкин отметил, что свою программу он составляет без оглядки на существующий государственный режим.

«Пока я могу иронизировать, шутить про существующий режим, я могу работать. Как только я не смогу этого делать — я не буду работать», — заявил собеседник журналистки Ирины Шихман.

Он отметил, что для него чрезвычайно важно иметь возможность веселить людей, «в том числе говоря им правду». Если «правду» Галкина не показывают по телевизору — это его не волнует. Артист не расценивает это как несвободу.

Юморист сказал, что никогда особенно не выбирал выражения, когда выступал перед руководством государства. Он в принципе не боится шутить в присутствии высокопоставленных политиков из разных стран и даже пародировать их.

Недавно Галкин во время концерта в Новосибирске заявил, что раньше на российском телевидении можно было шутить на политические темы, а сейчас «говорить можно не все». С ним не согласился ведущий Владимир Соловьев.