Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин, которые после начала спецоперации на Украине уехали вместе с детьми в Израиль, готовятся к переезду в США. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам депутата, звездная семья уже занимается переоформлением и продажей недвижимости — в том числе и замка в Московской области, в котором Пугачева и Галкин проживали до февраля этого года. По словам Худякова, замок оценили в миллиард рублей, однако на продажу он выставлен за 700 миллионов. Откуда у него такая информация, бывший депутат раскрывать не стал.

«А у покровителей этого «клана», которые тормозят возбуждение дела против Галкина, есть конкретные имена и фамилии. Конечно же, все они станут достоянием общественности. Сначала имена тех, кому подавались заявления на Галкина — и кто не дал заявлениям ход. А потом и тех, кто звонил из больших кабинетов — и помогал отмазывать порочащего Россию и российскую армию «артиста», — написал Худяков.

По его словам, после продажи знаменитого замка семья планирует купить недвижимость в США, написал «Царьград».