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    18 декабря 2020, 14:37

    Галкин дал понять, что не нуждается в престижном месте на кладбище

    Полина Петрова

    Российский телеведущий Максим Галкин в рамках программы «Музыкалити» для YouTube-канала Gazgolder дал понять, что не нуждается в престижном месте на кладбище, пишет «Экспресс газета».
    Галкин дал понять, что не нуждается в престижном месте на кладбище

    Приглашенный гость певец Валерий Меладзе рассказал Галкину о различных государственных наградах и званиях. Артист уточнил, что имеющим почести знаменитостям после смерти предоставляют особые места на кладбище. Ведущего такая перспектива не вдохновила.

    «Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава Богу», — подчеркнул Галкин.

    Юморист намекнул, что не стремится после смерти попасть на элитный участок и не ждет признания своих заслуг государством.

    Ранее Галкин вспомнил, как в 2001 году на фестивале «Славянский базар» познакомился со своей будущей супругой Аллой Пугачевой. Комика представил певице Филипп Кирокоров, который тогда был ее мужем. Шоумен признался, что испытывал тщеславие, когда в первый раз встретился с народной артисткой. При близком общении его отношение к Примадонне изменилось.