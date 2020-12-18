Галкин дал понять, что не нуждается в престижном месте на кладбище

Приглашенный гость певец Валерий Меладзе рассказал Галкину о различных государственных наградах и званиях. Артист уточнил, что имеющим почести знаменитостям после смерти предоставляют особые места на кладбище. Ведущего такая перспектива не вдохновила.

«Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава Богу», — подчеркнул Галкин.

Юморист намекнул, что не стремится после смерти попасть на элитный участок и не ждет признания своих заслуг государством.

Ранее Галкин вспомнил, как в 2001 году на фестивале «Славянский базар» познакомился со своей будущей супругой Аллой Пугачевой. Комика представил певице Филипп Кирокоров, который тогда был ее мужем. Шоумен признался, что испытывал тщеславие, когда в первый раз встретился с народной артисткой. При близком общении его отношение к Примадонне изменилось.