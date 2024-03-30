Знаменитости 30 марта 2024, 23:17 Галя из «Ворониных» попала в больницу Shot: актрисе из «Ворониных» Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию Unsplash

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Актрису Анну Фроловцеву госпитализировали из-за жалоб на учащенное сердцебиение, боль в груди и гипертонию. У нее обнаружили мерцательную аритмию, которая может спровоцировать инфаркт, сообщил Telegram-канал Shot.

Известную по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины» артистку увезли на скорой помощи в больницу. Она жаловалась на боль в сердце, которая отдавала в руку и под лопатку, повышенное давление и учащенное сердцебиение по ночам.

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Врачи стабилизировали ее состояние, провели обследование и диагностировали мерцательную аритмию. По информации канала, Анне Фроловцевой грозит инфаркт миокарда.

Ведущего шоу «Такси» Алексея Куличкова госпитализировали из-за инсульта и гипертонии. Он дважды обращался к врачу, но в первый раз, узнав о диагнозе, отказался ложиться в стационар. Через некоторое время ему стало хуже, пришлось вызвать скорую помощь.