Галина Польских рассказала, почему не пошла во МХАТ к Ефремову

Актриса Галина Польских отказала режиссеру Олегу Ефремову и не пошла работать во МХАТ по семейным обстоятельствам. Ей нужно было кормить двух дочерей, а в театре денег не было. Зарабатывать тогда можно было только в кино.

Как рассказала Польских в интервью сайту kp.ru, у Ефремова специально для нее была роль. «Иногда я жалею, что не пошла в театр, хотя были предложения. Олег Ефремов звал меня во МХАТ, говорил, что у него есть роль специально для меня. Но я воспитывала двух дочерей без мужа, без чьей-то помощи», — рассказала Польских. Актриса добавила, что режиссер предупредил ее, что в театре платят копейки, поэтому отказаться от съемок ради репетиций и выхода на сцену она не смогла.

Также Польских добавила, что в кино ей всегда нравилось больше. По ее мнению, на экране всегда больше правды. Актриса призналась, что ее дебют в кино — главная роль в картине Юлия Карасика 1962 года «Дикая собака динго» — это настоящая актерская удача.

В фильмографии Польских более 150 лент. Среди них «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Змеелов», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие. 27 ноября актриса отмечает свое 80-летие.