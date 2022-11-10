Знаменитости 10 ноября 2022, 01:39 Галерея звезд телерадиовещания появилась в Останкинской башне

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«Галерея звезд отечественного телерадиовещания» появилась на территории Останкинской башни. Об этом сообщил ТАСС.

По данным радиостанции «Говорит Москва», сейчас в галерее представлены всего пять знаменитостей. Это ведущий программы «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич, диктор Игорь Кириллов, телеведущие Анна Шилова и Валентина Леонтьева, главный редактор журнала «В мире науки» Сергей Капица. В дальнейшем в галерее появится, как минимум, 100 имен.

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«Это бесспорные имена и фамилии. Их знают все. Старшее поколение точно знает», — заявил генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

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