Галь Гадот прокомментировала секс-скандал с участием Арми Хаммера

Актриса Галь Гадот выразила мнение о секс-скандале с участием Арми Хаммера. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

После случившегося с актером отказались работать его агент и пиарщик. Гадот достаточно деликатно высказала свою точку зрения. Она отметила, что не знает подробностей произошедшего.

«Все это очень сложно. Если то, что он сделал — правда, тогда он должен заплатить за содеянное и понести ответственность. Не знаю, что с ним теперь будет», — сказала актриса.