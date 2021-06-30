Галь Гадот показала новорожденную дочь

Израильская актриса Галь Гадот показала первую фотографию своей новорожденной дочери. Девочку решили назвать Даниэллой, рассказали News.ru.

Даниэлла — уже третий ребенок актрисы. На фотографии, которую Галь Гадот опубликовала в Instagram, запечатлено все семейство актрисы: новорожденная дочь, сама Галь, ее супруг Ярон Версано и две старшие дочери, Альма и Майя.

«Моя милая семья. Мы рады приветствовать Даниэллу. Я бесконечно благодарна и счастлива, но сильно устала. Всем любви и здоровья», — подписала фотографию актриса.

Галь Гадот наиболее известна по роли Чудо-женщины в супергеройских боевиках, снятых по комиксам DC, а также по роли Жизель Яшар в нескольких фильмах франшизы «Форсаж».

Актриса вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано в 2008 году — еще на заре своей звездной карьеры. До свадьбы супруги два года состояли в отношениях. Их старшие дочери Альма и Майя родились в 2011 и 2017 годах.