Гагарина высказалась о новичках «Голос.Дети»

«Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов!» — написала Полина Гагарина на своей странице в Instagram.

Она добавила, что ее «сердце выскакивало каждый раз», когда мальчишки и девчонки принимали решение стать членами ее команды. Исполнительница поблагодарила ребят и выразила восхищение их талантом, храбростью и смелостью.

По словам Гагариной, впереди еще два дня слепых прослушиваний, когда талантливых участников нужно отобрать только по голосу, повернувшись к ним спиной.

Вместе с Полиной Гагариной в качестве наставников юных вокалистов к победе попытаются привести Валерий Меладзе и Баста (Василий Вакуленко). В слепых прослушиваниях принимают участие 110 ребят. Некоторые из них прошли ранние этапы отбора еще годом ранее, но на сцену на этапе телекастинга выйти не успели, так как команды уже были набраны.

В прошлом году телешоу «Голос.Дети» прославилось скандалом. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова была названа победительницей, но в эту победу поверили не все. Появилась информация, что голоса были накручены. Позднее было определено, что голосовали за девочку программы-боты. Результат шестого сезона организаторам пришлось аннулировать.