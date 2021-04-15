Гагарина с бывшим мужем побывала в зоопарке

Певица Полина Гагарина и ее бывший муж Дмитрий Исхаков воссоединились ради дочери. Это произошло впервые после развода.

Бывшие супруги отправились вместе с дочерью в зоопарк 14 апреля. Позже они оба выложили видео с прогулки в Stories в Instagram. На видео в основном видна трехлетняя Мия, а друг на друга родители не наводили камеры.

После зоопарка семья отправилась в гончарную мастерскую, где Мия лепила горшочки из глины.

«Занимались сегодня керамикой. Маникюр надо уже бы и обновить», — так подписано видео в соцсети.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году, а развелись в 2020-м. Пара воспитывает дочь Мию, написал Infox.ru. После расставания девочка осталась жить с певицей, с отцом она видится в основном по выходным или во время гастролей мамы.