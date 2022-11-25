Знаменитости 25 ноября 2022, 13:30 Гагарина представила поклонникам новый альбом «Вдох» Певица Гагарина: новый альбом получился очень эмоциональным и танцевальным РИА «Новости»

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Певица Полина Гагарина в разговоре с изданием kp.ru рассказала о презентации нового альбома, состоящего из девяти композиций. Назвать свое творение она решила «Вдохом».

В разговоре с журналистами артистка призналась, что альбом получился достаточно эмоциональным.

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«Альбом получился очень эмоциональным, разножанровым, танцевальным», — процитировал «Ридус» Гагарину.

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Певица отметила, что когда альбом был закончен, она «сделала большой и совершенно новый вдох».

«Шесть лет — довольно большой перерыв. Этот альбом ждали не только мои любимые слушатели, но и я сама. Песни сочинялись стремительно и на одном дыхании, и с каждой я что-то отпускала, преумножала силы, любовь и уверенность», — добавила Гагарина.

Любимой песней из альбома для самой певицы стала композиция «Вдох».

Альбом можно послушать на всех известных онлайн-платформах, в том числе в Telegram и во «ВКонтакте».