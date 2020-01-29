Гагарина поразила поклонников образом в «сногсшибательном» комбинезоне

Откровенный образ певицы дополнили ковбойские сапоги и шляпа.

«Поем! Бодрячком!» — написала Гагарина под фото.

Подписчики похвалили образ и фигуру певицы.

«О-о-о-о, Полина! Как же вам идут такие комбезы, просто пушка», «Образ! Прям захотела похудеть, чтобы подобное носить», «Вай, вай, вай, пожар, какая шикарная!» — прокомментировали публикацию поклонники.