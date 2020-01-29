29 января 2020, 02:08
Гагарина поразила поклонников образом в «сногсшибательном» комбинезоне
Певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram фото в комбинезоне с глубоким декольте и бахромой. Поклонники пришли в восторг от образа артистки, сообщило ИА Nation News.
Откровенный образ певицы дополнили ковбойские сапоги и шляпа.
«Поем! Бодрячком!» — написала Гагарина под фото.
Подписчики похвалили образ и фигуру певицы.
«О-о-о-о, Полина! Как же вам идут такие комбезы, просто пушка», «Образ! Прям захотела похудеть, чтобы подобное носить», «Вай, вай, вай, пожар, какая шикарная!» — прокомментировали публикацию поклонники.