Гагарина показала своим подписчикам новый дом за $1 млн

Российская певица Полина Гагарина накануне Нового года переехала в загородный дом вместе со своими детьми. Совсем недавно артистка закончила ремонт и решила продемонстрировать домашнее убранство своим подписчикам в Instagram, написало ИА Nation News.

Певица отметила, что обошлось ей новое жилище в приличную сумму денег, а именно в один миллион долларов. Она провела рум-тур для фанатов и показала любимые детали в интерьере.

Экскурсия началась с просторного коридора, в котором расположилось огромное зеркало в позолоченной раме и тумба для мелочей. Затем она продемонстрировала свою гардеробную, предназначенную для верхней одежды.

После Гагарина перешла в гостиную и показала эксклюзивную люстру, состоящую из множества разлетающихся кристаллов.

«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она! Посмотрите, это настоящее произведение искусства. Великолепно!» — сообщила певица в stories.

В следующий раз артистка пообещала показать вторую часть дома, а также второй этаж.