Народный артист РСФСР Валентин Гафт рассказал, кто на самом деле виновен в смерти его единственной дочери Ольги, которая ушла из жизни 18 лет назад, в 2002 году.

Девочка появилась на свет в браке актера с балериной Инной Елисеевой. Когда родители развелись, дочь осталась жить с мамой. Она ходила в балетную школу и мечтала стать актрисой театра, сообщил сайт Infox.ru.

Однако в 29 лет Ольга решила покинуть мир. Гафт считает случившееся высшей несправедливостью. По его мнению, к роковому шагу девушку подтолкнула его бывшая жена. Актер отметил, что при редких встречах она нередко жаловалась на плохие отношения с матерью.

«Она бедную девочку фактически затравила», — заявил артист.

Он жалеет, что оставил дочку вместе с Инной, а не забрал с собой. После смерти Ольги Гафт заболел и на несколько лет оставил профессию. Он был против того, чтобы бывшая жена приходила на похороны дочери. Экс-супруга не явилась на церемонию. В одном из интервью артист признался, что мысленно общается со своим ребенком и считает виновным в ее гибели лишь себя.