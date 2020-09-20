«Гадость лайкнул»: пользователи заметили реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко

Пользователи не обошли стороной громкий развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. В соцсетях стали писать оскорбительные комментарии в адрес артистки, на которые юморист отреагировал лайками.

Петросян показал в Instagram фотографию маленького сына. Этот снимок продемонстрировал в своем шоу телеведущий Иван Ургант, а юморист, в свою очередь, поблагодарил его за поздравления. Под постом сразу же собрались комментаторы, некоторые из которых принялись оскорблять Степаненко.

«Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степаненко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло», — написал один из подписчиков.

«Хорошо отработала „ресурс“ Степаненко, а теперь ухватит молодого, не зря же худеет, этого и добивалась», — подхватил другой.

Позже пользователи заметили, что сам Петросян поставил лайки именно под этими комментариями.

«Петросян один про Степаненко гадость лайкнул, больше никто. А про себя удалил», — подчеркнул молодой человек.

Ранее Петросян рассказал, что развелся со Степаненко по ее инициативе. Пара разошлась в 2018 году после 33 лет брака. Позже юморист женился на своей помощнице Елене Брухуновой, которая младше его на 44 года. У них родился сын Ваган.