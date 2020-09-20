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    20 сентября 2020, 08:13

    «Гадость лайкнул»: пользователи заметили реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко

    Дарья Бунякова

    Пользователи не обошли стороной громкий развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. В соцсетях стали писать оскорбительные комментарии в адрес артистки, на которые юморист отреагировал лайками.
    «Гадость лайкнул»: пользователи заметили реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко

    Петросян показал в Instagram фотографию маленького сына. Этот снимок продемонстрировал в своем шоу телеведущий Иван Ургант, а юморист, в свою очередь, поблагодарил его за поздравления. Под постом сразу же собрались комментаторы, некоторые из которых принялись оскорблять Степаненко.

    «Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степаненко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло», — написал один из подписчиков.

    «Хорошо отработала „ресурс“ Степаненко, а теперь ухватит молодого, не зря же худеет, этого и добивалась», — подхватил другой.

    Позже пользователи заметили, что сам Петросян поставил лайки именно под этими комментариями.

    «Петросян один про Степаненко гадость лайкнул, больше никто. А про себя удалил», — подчеркнул молодой человек.

    Ранее Петросян рассказал, что развелся со Степаненко по ее инициативе. Пара разошлась в 2018 году после 33 лет брака. Позже юморист женился на своей помощнице Елене Брухуновой, которая младше его на 44 года. У них родился сын Ваган.

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