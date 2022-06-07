Футболисту Мамаеву закрыли выезд из России из-за алиментов

Российскому футболисту Павлу Мамаеву запретили выезд из страны. Причиной стала неуплата алиментов, заявила бывшая жена спортсмена Алана Мамаева.

«Тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу за неуплату алиментов», — написала бывшая супруга футболиста в своем Telegram-канале.

Позже она опубликовала постановление суда. Согласно документу, Мамаеву ограничили выезд с 1 июня 2022 года. Запрет будет действовать в течение шести месяцев — до 1 декабря 2022-го.

В апреле Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с Мамаева 1/3 его дохода в счет алиментов на содержание дочери. Спортсмена обязали выплачивать алименты до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон. При этом девочка остается с матерью.

Павел и Алана Мамаева поженились в 2013 году. В браке у них родилась дочь. В марте 2021 года Мамаева обвинила мужа в измене и подала на развод. После этого начались судебные разбирательства. Зимой 2021 года Мамаев сделал предложение блогеру Надежде Санько, а через год взял ее в жены.