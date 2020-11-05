Футболиста Романа Широкова могут посадить на два года за избиение арбитра

Прокуратура Москвы обвинила бывшего футболиста сборной России Романа Широкова в избиении арбитра на любительском матче. Теперь он предстанет перед судом и ответит за свой поступок. Рассмотрение уголовного дела продолжит мировой суд.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений)», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В пресс-службе отметили, что 10 августа Широков матерился и умышленно ударил арбитра кулаком по лицу. Когда судья упал на поле, футболист ударил его ногой по голове. В результате действия спортсмена повлекли вред здоровью потерпевшему. При этом в ведомстве добавили, что Широков использовал незначительный повод и действовал «из хулиганских побуждений, пренебрегая общепризнанными нормами поведения».

Матч проходил в рамках турнира «Российская Медиа-Лига». Агрессивная реакция Романа Широкова последовала после того, как рефери Никита Данченков показал красную карточку. Мать пострадавшего подала заявление в полицию. После этого с бывшего футболиста взяли подписку о невыезде.