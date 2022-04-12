Футболиста Мамаева обязали отдавать треть дохода на алименты

Футболист Павел Мамаев будет отдавать треть от своих доходов на содержание дочери. Такое решение по выплате алиментов принял Пресненский суд Москвы.

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода начиная с 4 августа 2021 года», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая РИА «Новости».

Она уточнила, что футболист будет выплачивать алименты до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон. При этом девочка будет жить со своей матерью. По словам Аланы Мамаевой, спортсмен будет продолжать судебные разбирательства.

«Этот суд мы выиграли. Но уверена на 100%, что они будут подавать на апелляцию. Это еще долго будет длиться», — заявила она в интервью Super.ru.

Ранее спортивные издания оценивали годовую зарплату Мамаева примерно в 60 миллионов рублей. Бывший супруги решают не только вопрос выплаты алиментов, но и делят совместно нажитое имущество. Бывшая жена футболиста требует выплатить ей 269 миллионов рублей.