Футболист Павлюченко пожаловался на пьяных сотрудников московского медцентра

Российский футболист Роман Павлюченко рассказал о пьяных работниках одного из московских медцентров. Спортсмен пришел сдавать ПЦР-тест перед вылетом и обнаружил его сотрудников в невменяемом состоянии.

Павлюченко опубликовал в Stories своего аккаунта Instagram кадры из клиники и подробно описал, что произошло.

«Возле дома где-то месяц назад открылся медцентр, где берут анализы. <…> Приехал. Один пьяный уже лежит, они, по-моему, тут спирт употребляют», — пояснил бывший нападающий «Спартака» и сборной России.

По его словам, нетрезвой была и медсестра, которая делает тест. Павлюченко предположил, что в таком состоянии сотрудники медцентра вполне могут причинить кому-нибудь вред.

«Я в шоке, как люди могут так работать», — заявил футболист, пояснив, что с подобными ситуациями необходимо бороться.

Россиянам в условиях высокой заболеваемости ковидом посоветовали чаще сдавать ПЦР-тесты и регулярно проводить самостоятельные исследования. Анализ на коронавирус нужно сдавать при первых признаках ОРВИ.