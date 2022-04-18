Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил, что при рождении двойни умер его сын, девочка выжила. Нападающий написал об этом в соцсети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской), его слова приводит ТАСС.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сообщили, что ожидают двойню, в октябре прошлого года. Пара готовилась к появлению мальчика и девочки. Мальчик во время родов не выжил.

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался, это самая большая боль, которую могут испытать родители. Рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу, мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел, мы будем всегда любить тебя», — написал Роналду.

Португальскому футболисту 37 лет, сейчас он играет за английский «Манчестер Юнайтед». Ранее был игроком португальского «Спортинг», испанского «Реала» и итальянского «Ювентуса».