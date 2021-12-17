Футболист Дмитрий Тарасов представил фанатам первый клип

Футболист Дмитрий Тарасов представил клип на свой новый трек «Мне тебя мало». Однако творчество спортсмена вызвало неоднозначную реакцию. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ролик был снят на фоне футбольных ворот. Песня была посвящена его супруге Анастасии Костенко. Не так давно женщина подарила ему ребенка. Клип выложили на YouTube-канал «ФК на спорте».

Многие фанаты предположили, что текст песни посвящен бывшей возлюбленной спортсмена Ольге Бузовой.

«У нее первая песня: „Мало половин“. У него первая песня: „Мало тебя“», — отметили фолловеры.