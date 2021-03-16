Футболист Азар может пропустить Евро-2020 из-за травмы

Футболист Эден Азар, полузащитник мадридского «Реала», может пропустить Евро-2020, так как ему может понадобиться операция. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Marca.

Уточняется, что у футболиста давнишняя травма, которая создает неудобства. У него болит голеностоп, и это может оказаться причиной его проблем с мышцами в последнее время. Есть вероятность, что ему будет нужна операция, из-за чего спортсмен пропустит чемпионат Европы.